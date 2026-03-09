Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών που αιτήθηκαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη της Χρυσής Αυγής πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η εισαγγελέας ξεκαθάρισε πως το ελαφρυντικό του σύννομου βίου «αποδεικνύεται πρωτίστως από το λευκό ποινικό μητρώο» και κατά συνέπεια κάποιοι εκ των κατηγορουμένων αποκλείονται, όπως ο Νίκος Μιχαλολιάκος.

Ωστόσο, κατά την εισαγγελέα, ούτε οι κατηγορούμενοι που έχουν λευκό ποινικό μητρώο τον δικαιούνται αυτόματα. «Η σύννομη ζωή όμως δεν ταυτίζεται μόνο με το λευκό ποινικό μητρώο. Πολλές αξιόποινες πράξεις παραμένουν στην αφάνεια. Για τη θεμελίωση του σύννομου βίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου για όλους καθώς από τις πράξεις που τελέστηκαν στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα με ρατσιστικό κίνητρο καθώς οι κατηγορούμενοι παρουσιάζουν ροπή προς την αντικοινωνική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα οι πράξεις τους να μην αποτελούν έκπληξη για τους γύρω τους. Η ποινική απαξία των πράξεων τους υπερτερεί σε σχέση με άλλες εγκληματικές οργανώσεις».

Να απορριφθεί και το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας. «Προτείνω να απορριφθεί. Η συμμόρφωση στη ζωή της φυλακής δεν στοιχειοθετεί από μόνη της. Η συμμετοχή σε φιλοζωικές οργανώσεις ή η συμπαράσταση σε αδυνατούντα μέλη της οικογένειας -όπως κάθε άνθρωπος οφείλει να κάνει- αποτελούν στοιχεία που δείχνουν ψυχική μετατροπή. Ολοι οι αιτούντες τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή και επιχείρησαν να συσκοτίσουν την υπόθεση, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη» είπε η εισαγγελέας.

Διαβάστε επίσης: Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνεχίζεται αύριο η διαδικασία για τα ελαφρυντικά





Πηγή: skai.gr