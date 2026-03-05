O Εκπρόσωπος του Τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί προέβη σε δηλώσεις χετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις για το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

«Τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες κατά παράβαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου τις θεωρούμε μη σοβαρές, άτυχες και άκαιρες.

Στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έχουν τεθεί σε μη στρατιωτικό καθεστώς και δεν υπάρχει κανένα αμφισβητήσιμο ζήτημα ως προς το αντικειμενικό νομικό τους καθεστώς.

Παρά ταύτα, δεν προκαλεί ουσιαστική έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και που με κάθε ευκαιρία προσπαθούν να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Ελλάδα, επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα νέο τετελεσμένο.

Κάθε βήμα που θα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο και ανυπόστατο. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιχείρησε να εξοντώσει συλλογικά τους Τουρκοκύπριους, συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, ισχυρίζεται σήμερα ότι θα τους προστατεύσει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η ''Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου'', όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος με τη στήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας δύναμης Τουρκίας, είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και δεν έχουν ανάγκη κανέναν άλλον.

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη σημασία της ειλικρινούς προσήλωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε σε ορισμένους κύκλους, που έχουν καταστήσει συνήθεια να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και να διακινούν παραπληροφόρηση σε βάρος της χώρας μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα και τους καλούμε να επιδείξουν σύνεση