Μαθητές, φοιτητές, οικογένειες και ηλικιωμένοι βγήκαν σήμερα στους δρόμους στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας για να στείλουν το μήνυμα ότι η τραγωδία στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί και να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων. Αμέσως μετά τη λήξη της πορείας, ξέσπασαν επεισόδια, τα οποία όμως δεν πήραν μεγάλη διάσταση.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, τα οποία επίσης εκτονώθηκαν γρήγορα.

Η ελληνική αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 40.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, πολλοί εκ των οποίων άφησαν ένα λουλούδι δίπλα τα ονόματα των θυμάτων που είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά μπροστά από τη Βουλή.

Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ, οι πολίτες ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη, απαίτησαν ασφαλέστερα τρένα και έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στους συγγενείς των θυμάτων.

H ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 174 προσαγωγές, εκ των οποίων 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας άνδρας στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο και εντοπίστηκε να κινείται στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους.

Το παρών στη διαδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Εκεί ήταν και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία ωστόσο φέτος δεν απηύθυνε ομιλία.

