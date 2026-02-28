Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και σημάδεψε ανεξίτηλα τη συλλογική μνήμη της χώρας.

Τρία χρόνια μετά, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Η κοινωνία επιστρέφει στους δρόμους για τις 57 ψυχές που χάθηκαν άδικα, ζητώντας δικαίωση και απαντήσεις, με ένα κοινό, αδιαπραγμάτευτο αίτημα: «να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη και από την Πάτρα μέχρι την Κρήτη, χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν σε συλλαλητήρια, πορείες και συγκεντρώσεις μνήμης σε περισσότερες από 70 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, τονίζοντας πως «η φωνή μας πρέπει να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά, για να υπάρξει πραγματική δικαίωση».

Η επέτειος των τριών ετών συνοδεύεται από εκτεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις, με τη χώρα να οδηγείται σε μερική «παράλυση» -όχι από αδράνεια, αλλά ως ένδειξη διαμαρτυρίας, μνήμης και συλλογικής ευθύνης.

Εικόνες από την συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος