Με πάγιο αίτημα την απονομή δικαιοσύνης για τους 57 νεκρούς στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και με κεντρικό σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας - Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία - Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε», χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, από φοιτητές και γονείς με τα παιδιά τους μέχρι ηλικιωμένα ζευγάρια, συγκεντρώθηκαν σήμερα μαζικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή γύρω από το άγαλμα του Βενιζέλου, προκειμένου να τιμήσουν τα θύματα της τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Γύρω στη μιάμιση μετά το μεσημέρι, αφότου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, που έληξε με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν «Αθάνατοι» σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, εκκίνησε η πορεία προς τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το τρένο που μετέφερε στους 57 δεν έφτασε ποτέ -κι εκεί όπου νεαροί και νεαρές άφησαν λουλούδια.

Παρούσες και παρόντες στη συγκέντρωση και την πορεία ήταν συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες του δυστυχήματος, εκπρόσωποι συνδικάτων, εργατικών κέντρων, φοιτητικών συλλόγων και άλλων φορέων. Μεταξύ άλλων, για το δυστύχημα και τα αίτιά του, αλλά και για τις προσδοκίες τους από τη δικαιοσύνη και την Πολιτεία μίλησαν από το βήμα της συγκέντρωσης η γενική γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Ελένη Βασάρα, μητέρα της αδικοχαμένης στα 22 της χρόνια φοιτήτριας Αγάπης Τσακλίδου, η Σμαρώ Οικού, αδερφή του 28χρονου μηχανοδηγού (επιβάτη της μοιραίας αμαξοστοιχίας) Δημήτρη Οικού, ο γενικός γραμματέας του Σωματείου Μηχανοδηγών, Νίκος Κουγιουμτζίδης, το μέλος της διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Θανάσης Κουτσουράς, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ριμπάς και η Φανή Χριστάνη, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παιδαγωγικού του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι τις 2.00 μετά το μεσημέρι είχαν γίνει 21 προσαγωγές και πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων η μία για κατοχή πυρσού και οι τέσσερις για κροτίδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ