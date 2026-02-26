Ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), Αθανάσιος Ράντος, πρότεινε σήμερα την απόρριψη των προσφυγών της Meta Platforms Ireland κατά των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αφορούσαν την παράδοση εσωτερικών εγγράφων στο πλαίσιο δύο ερευνών για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Οι έρευνες εστιάζουν στη χρήση δεδομένων του Facebook και στην υπηρεσία Facebook Marketplace.

Η Meta είχε προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα το Λουξεμβούργο, αμφισβητώντας τα αιτήματα της Επιτροπής για την παράδοση εγγράφων που αφορούσαν το κοινωνικό δίκτυο Facebook και τις διαφημίσεις ταξινομημένων αγγελιών. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι τα αιτήματα ήταν υπερβολικά και παραβίαζαν τα δικαιώματα ιδιωτικότητας.

Σε δήλωσή του, το Δικαστήριο ανέφερε ότι «ο γενικός εισαγγελέας Α. Ράντος προτείνει στο Δικαστήριο να απορρίψει και τις δύο προσφυγές και να επικυρώσει τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου». Ο Ράντος, στη μη δεσμευτική γνώμη του, υποστήριξε ότι το Γενικό Δικαστήριο «δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα κατά την αξιολόγηση της αναγκαιότητας των ζητούμενων πληροφοριών ή κατά την εξέταση των εγγυήσεων για την παράδοσή τους».

Οι δικαστές του ΔΕΕ, οι οποίοι συνήθως ακολουθούν τις προτάσεις των γενικών εισαγγελέων, αναμένεται να εκδώσουν την τελική απόφαση τους τους επόμενους μήνες. Η Meta είχε ασκήσει προσφυγές κατά των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου, το οποίο είχε επικυρώσει τα αιτήματα της Επιτροπής για την παράδοση εγγράφων, κρίνοντας ότι ήταν αιτιολογημένα, αναγκαία και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την αυστηρή στάση της ΕΕ απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, καθώς και την προσπάθεια να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην ψηφιακή αγορά, ενώ παράλληλα, θέτει ζητήματα ισορροπίας μεταξύ των ρυθμιστικών απαιτήσεων για διαφάνεια και των ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.



Πηγή: ΚΥΠΕ