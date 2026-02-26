Η τηλεοπτική σειρά «Ριφιφί» επανέφεερε στο προσκήνιο μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας: την ιστορία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη, του βρέφους που έδινε μάχη με επιθετικό όγκο στο νευρικό σύστημα και τελικά έχασε τη ζωή του, ενώ είχαν συγκεντρωθεί τα χρήματα για τη σωτήρια επέμβασή του στο εξωτερικό.

Το 1999, σε ηλικία μόλις 18 μηνών, ο Παναγιώτης διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου. Οι γονείς του, εργάτης οικοδομών από τη Λέσβο και η σύζυγός του, μετακόμισαν στην Αθήνα και έδωσαν πολύμηνη μάχη στα νοσοκομεία. Η μόνη ελπίδα βρισκόταν σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, με κόστος περίπου 300.000 ευρώ – ποσό αδύνατο για την οικογένεια.

Μέσα από δημόσια έκκληση, χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν συγκινητικά, συγκεντρώνοντας το απαιτούμενο ποσό. Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι, η τράπεζα μπλόκαρε τον λογαριασμό επικαλούμενη νομικά και γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούσαν τη μορφή του εράνου. Παρά τις αντιδράσεις και τη δημόσια πίεση, η εκταμίευση καθυστέρησε κρίσιμα.

Όταν τελικά, έπειτα από ειδική νομοθετική ρύθμιση, δόθηκε η έγκριση για την αποδέσμευση των χρημάτων, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είχε επιδεινωθεί δραματικά. Ο Παναγιώτης δεν πρόλαβε να μεταβεί στο εξωτερικό για την επέμβαση.

Η μητέρα του, Γεωργία Πιτσιλάδη, μιλώντας δημόσια χρόνια μετά, ζητά μόνο «δικαίωση» για το παιδί της. Η υπόθεση παραμένει σύμβολο της σύγκρουσης ανάμεσα στην κοινωνική αλληλεγγύη και την ακαμψία της γραφειοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το αν το τραγικό τέλος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.



