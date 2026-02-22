Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού, με πολύτιμο σύμμαχο τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Η παρέλαση ξεκίνησε με την δημοτική μουσική που παιάνιζε καρναβαλικούς ρυθμούς και ακολούθησε ο προπομπός, «Patras Carnival Dj».

Αμέσως μετά έκανε την εντυπωσιακή εμφάνισή του ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, που συνδύαζε τη μεγαλοπρέπεια, τη δυναμική έκφραση, τη διονυσιακή ταυτότητα και την ευφρόσυνη, καθώς και την αστεία καρναβαλική διάσταση.

Στην συνέχεια παρέλασε το άνθινο άρμα με την βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, που σηματοδοτούσε τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης. Το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα ήταν ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος, ενώ η βασίλισσα βρισκόταν στον θρόνο της, που ήταν ένα σιντριβάνι.

Κατόπιν, παρέλασαν τα άρματα, "Paint the city", «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», όπως και τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Δείτε LIVE τη μεγάλη παρέλαση στην Πάτρα: