Αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ρίο προς τον σταθμό του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας, προσέκρουσε σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, κοντά στην διάβαση της οδού Πέντε Πηγαδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, «λόγω των αυξημένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή, εξαιτίας των καρναβαλικών εκδηλώσεων, δεν είναι εφικτή η υποκατάσταση από λεωφορεία στο συγκεκριμένο τμήμα, για αυτό ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και πιθανές ματαιώσεις δρομολογίων στο τμήμα του προαστιακού Πάτρας».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ