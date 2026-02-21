Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στη Λήμνο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα καθώς και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου.

Ο χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Λίγο μετά τις 7:30 το πρωί το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Λήμνου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα.

Σύμφωνα με το limnosreport, η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης, με χαρακτηριστικό όπου καταγράφηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για εικόνες που θύμιζαν «ποτάμι», ενώ συνεργεία του δήμου βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων. Παρά τις παρεμβάσεις, η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.

Πηγή: skai.gr