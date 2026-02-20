Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους των δυο μικρότερων παιδιών της Ίριδας και Μαλένας.

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η κατηγορούμενη μητέρα εμφανίστηκε στο δικαστήριο με μπαστούνι και κουτσαίνοντας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες και των δύο κοριτσιών και της είχε επιβληθεί ποινή δις ισόβιας κάθειρξης.

Η άλλη δίκη στο Εφετείο, με κατηγορούμενη επίσης τη Ρούλα Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία της μικρής Τζωρτζίνας αναβλήθηκε προ μηνός για τον Σεπτέμβριο του 2026. Και για αυτήν την υπόθεση σε πρώτο βαθμό έχει επιβληθεί ισόβια κάθειρξη στη κατηγορούμενη μητέρα από την Πάτρα.

Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερες δηλώσεις στον Alpha η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο.

«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα [...] Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο. Πάσχει από πολύ έντονους πόνους», είχε σημειώσει μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης: Μπράντ Πιτ: Χαλαρός και χαμογελαστός στην Ύδρα για τη νέα του ταινία (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: Πρώτο Θέμα