Με άνεση και χαλαρή διάθεση εμφανίστηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ύδρας ο Μπραντ Πιτ, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια διέλευση μπροστά από δεκάδες κατοίκους και επισκέπτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον δουν από κοντά.

Ο διάσημος ηθοποιός κινήθηκε πεζός μέσα από τον κεντρικό λιμενοβραχίονα, κατευθυνόμενος προς τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα το πρώτο γύρισμα της πολυαναμενόμενης παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μπράντ Πιτ θα έχει πρώτα ένα εσωτερικό γύρισμα και μετά θα βγει στο μπαλκόνι όπου στήνεται μπουγάδα για τις ανάγκες του σεναρίου.

Ντυμένος casual, ευδιάθετος και χαμογελαστός δεν έκρυψε την άνεσή του, περπατώντας και χαιρετώντας ντόπιους και θαυμαστές του που ήταν στο σημείο.

Οι άνθρωποι της ασφάλειάς του, που κινούνταν διακριτικά γύρω του σε απόσταση λίγων μέτρων, ζήτησαν από τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους να καταγράψουν ελεύθερα πλάνα, αλλά χωρίς να τον περικυκλώσουν ή να επιχειρήσουν να του αποσπάσουν δηλώσεις, ώστε να του δοθεί ο απαραίτητος χώρος για να κινηθεί ομαλά μέσα στο πλήθος.

Ο Μπραντ Πιτ φάνηκε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από το πρωινό σκηνικό στο λιμάνι, με τα χαρακτηριστικά γαϊδουράκια να κινούνται ανάμεσα στους περαστικούς, μια εικόνα που – σύμφωνα με παριστάμενους – τράβηξε για λίγα δευτερόλεπτα την προσοχή του πριν συνεχίσει την πορεία του προς τον χώρο των γυρισμάτων.

Καθ’ όλη τη διαδρομή, περίπου 500 μέτρων, ο σταρ του Χόλιγουντ παρέμεινε χαμογελαστός, χαιρετώντας διακριτικά κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, σε μια σκηνή που θύμιζε περισσότερο χαλαρή πρωινή βόλτα παρά την άφιξη ενός από τους μεγαλύτερους αστέρες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής.

Υπενθυμίζεται ότι ο αστέρας του Χόλιγουντ έφτασε χθες στην Ύδρα με ταχύπλοο της γραμμής το οποίο είχε ναυλώσει η παραγωγή της ταινίας.

Το ταχύπλοο εισήλθε στο λιμάνι και πίσω από τα μεγάλα τζάμια της καμπίνας, διακρινόταν ο ηθοποιός. Μόλις έδεσε, ο Μπραντ Πιτ κατέβηκε στην προβλήτα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, στάθηκε για δύο έως τρία λεπτά σχεδόν ακίνητος, εμφανώς εντυπωσιασμένος από την εικόνα του γραφικού λιμανιού.

Η Ύδρα «μεταμορφώνεται» για τις ανάγκες των γυρισμάτων

Τα πέτρινα αρχοντικά, οι βάρκες και τα καλντερίμια που μοιάζουν να οδηγούν σε άλλη εποχή, συνθέτουν το σκηνικό που είναι απαραίτητο για το κινηματογραφικό γύρισμα του ηθοποιού.

Πολύ γρήγορα έγινε φανερό πως η Ύδρα δεν φιλοξενεί απλώς μια κινηματογραφική αποστολή, αλλά έχει μετατραπεί σε ένα πλήρως οργανωμένο χολιγουντιανό πλατό.

Δεκάδες τεχνικοί, παραγωγοί, σκηνογράφοι και μέλη συνεργείων κινούνται αδιάκοπα στο λιμάνι, μεταφέροντας εξοπλισμό, στήνοντας μηχανήματα και προετοιμάζοντας σκηνές με απόλυτη ακρίβεια.

Το βλέμμα των επισκεπτών και των κατοίκων τραβούν αμέσως δύο τεράστιοι ανεμιστήρες υψηλής ισχύος που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο. Πρόκειται για εξειδικευμένο εξοπλισμό κινηματογραφικών παραγωγών, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία συνθηκών έντονων καιρικών φαινομένων, ενισχύοντας το σκηνικό καταιγίδας που απαιτεί το σενάριο της ταινίας.

Παράλληλα, σε μπαλκόνια και προσόψεις κτιρίων έχουν εγκατασταθεί ειδικές σωληνώσεις, μέσω των οποίων θα παράγεται τεχνητή βροχή με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των γυρισμάτων χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του οικισμού.Οι παρεμβάσεις της παραγωγής δεν περιορίζονται μόνο στον εξοπλισμό.

Μια παλιά αποθήκη στο λιμάνι έχει ήδη μεταμορφωθεί σε κινηματογραφικό φαρμακείο, με σκηνικά, επιγραφές και λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε πραγματικό κατάστημα.

Παράλληλα, τρία καταστήματα έχουν μισθωθεί από την παραγωγή: το ένα λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος εξοπλισμού, ενώ τα άλλα δύο έχουν μετατραπεί σε σκηνικά — εκδοτήριο εισιτηρίων για ιπτάμενο δελφίνι και παραδοσιακό καφενείο, πλήρως προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της ταινίας.

Η παρουσία της χολιγουντιανής παραγωγής έχει επηρεάσει έντονα και την καθημερινότητα του νησιού.

Όσα ξενοδοχεία παραμένουν ανοιχτά αυτή την περίοδο είναι ήδη γεμάτα από μέλη του συνεργείου, ενώ αυξημένη είναι και η κίνηση σε καφετέριες και εστιατόρια. Έξω από το ιστορικό ξενοδοχείο Υδρούσσα έχουν στηθεί δύο μεγάλες σκηνές, στις οποίες λειτουργεί το catering της παραγωγής, εξυπηρετώντας καθημερινά δεκάδες εργαζόμενους.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή των κατοίκων, καθώς αρκετοί επιστρατεύονται ως κομπάρσοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμοιβή τους φτάνει τα 200 ευρώ ημερησίως, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στο νησί. Ταυτόχρονα, στο σχέδιο της παραγωγής περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση ενός παλαιού δελφινιού της γραμμής, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες σκηνές, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αυθεντικότητα στο κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Παρά τη φρενίτιδα των προετοιμασιών, οι καιρικές συνθήκες έχουν ήδη επηρεάσει τον σχεδιασμό.

Οι ισχυροί άνεμοι και η πρόβλεψη για βροχές οδήγησαν στη ματαίωση ορισμένων προγραμματισμένων γυρισμάτων, με την παραγωγή να προχωρά σε αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος.

Παρόλα αυτά, η αίσθηση που κυριαρχεί είναι πως η Ύδρα ζει μια σπάνια εμπειρία.

Για λίγες εβδομάδες, το παραδοσιακό νησί του Αργοσαρωνικού έχει μετατραπεί σε ένα μικρό Χόλιγουντ, όπου το αυθεντικό ελληνικό τοπίο συνυπάρχει με τεχνητές καταιγίδες, κινηματογραφικά σκηνικά και ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου κινηματογράφου να περπατά στα ίδια σοκάκια όπου καθημερινά κινούνται κάτοικοι και επισκέπτες.

Μια εικόνα που δύσκολα θα επαναληφθεί και που ήδη μοιάζει έτοιμη για τη μεγάλη οθόνη.

Πηγή: Πρώτο Θέμα