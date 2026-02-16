Στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου εντάσσεται πλέον η χώρα μας, καθώς μπαίνουν οι υπογραφές στις συμφωνίες με την κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy.

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και προετοιμασίας παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράφονται οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.



Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι από το 2019 η κυβέρνηση επιτάχυνε το πρόγραμμα ερευνών, προχώρησε σε εκτεταμένες σεισμικές καταγραφές και άνοιξε τον δρόμο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 και πλέον χρόνια. Με τη νέα συμφωνία, η συνολική προς έρευνα θαλάσσια έκταση σχεδόν διπλασιάζεται, από 48.000 σε 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, η οποία συνδυάζει επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες, υποδομές φυσικού αερίου και LNG με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την Ελλάδα, τόσο μέσω του Κάθετου Διαδρόμου όσο και μέσω πιθανής εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η έρευνα ενέχει αβεβαιότητες, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία με τη Chevron και τη Helleniq Energy ενισχύει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ και ανοίγει νέο κεφάλαιο για τον ενεργειακό ρόλο της χώρας στην περιοχή.



