Ένα αποτρόπαιο οικογενειακό έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στη Βιάννο Ηρακλείου, βυθίζοντας στο σοκ την τοπική κοινωνία. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο φερόμενος ως δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει, αλλά κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, λίγο πριν τις 19:40 ο άνδρας επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, αναφέροντας ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς με τον αδελφό του μέσα στο σπίτι τους, επειδή δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν έξω από το σπίτι. Σε σύντομο διάλογο μαζί τους, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Το θύμα εντοπίστηκε μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού, αιμόφυρτο, με τραύματα στον λαιμό και στην κοιλιακή χώρα, ενώ το μαχαίρι με το οποίο δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα παρέμενε καρφωμένο στο σώμα του. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός, με αφορμή φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία, η οποία όμως εξελίχθηκε σε ανεξέλεγκτη σύγκρουση.

Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Βιάννου, όπου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε την πράξη του και περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν της δολοφονίας, αποδίδοντας το αιματηρό επεισόδιο σε χρόνιες προσωπικές και οικογενειακές διαφορές.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση και εξετάζει όλα τα δεδομένα γύρω από το έγκλημα. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τον ακριβή μηχανισμό του θανάτου, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη νέα οικογενειακή τραγωδία που γράφτηκε με αίμα.

