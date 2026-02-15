Συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy υπογράφει τη Δευτέρα το Ελληνικό Δημόσιο, για την έναρξη ερευνών στα οικόπεδα «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα επόμενα ορόσημα είναι η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους και η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο "οικόπεδο 2" στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy, η οποία θα είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Σε σχέση με τον κάθετο διάδρομο, το Αθηναϊκό Πρακτορειό αναφέρει ότι καλλιεργούνται σημαντικές προσδοκίες για ουσιαστική ενεργοποίηση του μετά τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον με συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της συνάντησης είναι να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν μέχρι στιγμής τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς Βορρά με κατάληξη την Ουκρανία. Στο βαθμό που θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς μέσω του ελληνικού συστήματος, ο διάδρομος θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ωστόσο η εφαρμογή της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ ως το τέλος του 2027 θα δώσει αποφασιστική ώθηση στο πρότζεκτ καθώς θα δημιουργήσει σημαντικό κενό εφοδιασμού στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου προβάλλεται ως βασική επιλογή για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου το οποίο σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο θα σταματήσει να εισάγεται στην ΕΕ έως το τέλος του 2027.