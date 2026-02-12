Ημέρα «ορόσημο» για το Μετρό της Αθήνας και την πρόοδο των έργων της Γραμμής 4 αποτελεί η σημερινή έλευση της «Αθηνάς» στο φρέαρ Ευαγγελισμού.

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της διοίκησης του Ομίλου Αvax, της Ελληνικό Μετρό και της Alstom, ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, η «Αθηνά» έφθασε σήμερα (Πέμπτη) το πρωί στο φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Συνολικά έσκαψε 5,1 χιλιόμετρα και πέρασε από τους ενδιάμεσους σταθμούς της διαδρομής του (Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη, και Καισαριανή). Πλέον θα αποσυναρμολογηθεί και θα μεταφερθεί εκτός του έργου. Συνολικά οι δυο μετροπόντικες, «Αθηνά» και «Νίκη» έχουν διανοίξει περίπου 8 χιλιόμετρα από τα 12,8 χιλιόμετρα της νέας «πορτοκαλί» Γραμμής.

Πηγή: ΑΠΕ