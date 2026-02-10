Η πολύωρη απολογία του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ξεκίνησε στις 10 το πρωί, στο Αεροδικείο, φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης ενώπιον της ανακρίτριας και τη μετάβασή του στο γραφείο της στρατιωτικής εισαγγελέως, όλα δείχνουν ότι οι τελικές αποφάσεις για την ποινική του μεταχείριση αναμένονται εντός της ημέρας.





Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπληρώθηκαν οκτώ ώρες συνεχούς ανάκρισης. Η απολογία του 54χρονου αξιωματικού ολοκληρώθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και αυτή την ώρα έχει μεταβεί στον δεύτερο όροφο, στο γραφείο της στρατιωτικής εισαγγελέως.

Εκεί εξελίσσεται το δεύτερο σκέλος της δικαστικής διαδικασίας, από την οποία αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την ποινική του μεταχείριση. Ανακριτής και εισαγγελέας θα καθορίσουν τόσο την ποινή όσο και όλα τα απαραίτητα νομικά ζητήματα, τα οποία θα καθαρογραφούν, θα υπογραφούν και θα ανακοινωθούν στον 54χρονο σμηναγό.

Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και, σύμφωνα με όλες τις έως τώρα ενδείξεις, φαίνεται ότι η ποινή θα ανακοινωθεί άμεση, ακόμα και εντός της ημέρας. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να προμηνύει αναβολή, ενώ άλλωστε δεν συνηθίζεται η επανάληψη απολογίας ενώπιον ανακριτή, εκτός εάν αυτό ζητηθεί άμεσα από τους συνηγόρους υπεράσπισης — κάτι που δεν έχει συμβεί από το πρωί.

Κατά συνέπεια, όλα δείχνουν ότι ακολουθείται διαδικασία fast track με ολοκλήρωση της υπόθεσης σήμερα. Παράλληλα, οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί δεν εξετάζουν μόνο τις πράξεις που έχει ήδη ομολογήσει και υπογράψει ο 54χρονος κατά την αρχική προανάκριση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Μέσα από τις ερωτήσεις οι αρχές επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει ευρύτερη εμπλοκή, τι είδους είναι αυτή και κατά πόσο ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα στελέχη, είτε από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε στο Καβούρι, είτε από προηγούμενη θέση του, όταν κατείχε καθήκοντα τμηματάρχη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αποκαλούμενη «γυναίκα-σκιά». Πρόκειται για γυναίκα την οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 54χρονος είχε συναντήσει στο Πεκίνο. Αν και δεν περιλαμβάνεται επισήμως στη δικογραφία, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, με τις αρχές να εξετάζουν το προφίλ της και τον ρόλο που ενδεχομένως κατέχει στην κατασκοπευτική πυραμίδα που αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.



Πηγή: ΕΡΤnews