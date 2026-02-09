Σοβαρά επεισόδια, με επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις, 313 προσαγωγές και τραυματισμό ενός αστυνομικού, σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά από πάρτι χωρίς άδεια. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ζήτησε από το ΑΠΘ να δώσει εντός 48 ωρών πλήρεις εξηγήσεις για τα γεγονότα και τα μέτρα ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το πάρτι –το οποίο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, πραγματοποιείται κάθε χρόνο χωρίς άδεια– εξελίχθηκε σε εκτεταμένα επεισόδια. Ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. με μολότοφ, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 313 προσαγωγές. Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι προσαχθέντες συνεργάστηκαν για τη λήψη αποτυπωμάτων και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Κατά τις έρευνες στους χώρους του Πανεπιστημίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μολότοφ, κοντάρια και ποσότητες ναρκωτικών.

Μετά τα επεισόδια, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση με αιχμές, κάνοντας λόγο για «ασήμαντη μειοψηφία» που μετέτρεψε το Πανεπιστήμιο σε πεδίο συγκρούσεων. Παράλληλα, έθεσαν εκ νέου το ζήτημα της άμεσης ενεργοποίησης ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Ιδρύματος.

Στην ανακοίνωση, υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;», τίθενται ερωτήματα για το πώς πραγματοποιήθηκε το πάρτι χωρίς άδεια, ποιοι συμμετείχαν, αν υπήρχαν παρείσακτοι και ποιος διέδωσε –όπως σημειώνεται– το ψευδές αφήγημα ότι υπήρχε έγκριση από τις Πρυτανικές Αρχές. Το ΑΠΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επιδείξει «φοβική απραξία» και προαναγγέλλει αλλαγές στον τρόπο φύλαξης των χώρων.

Το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε «απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας» και ζήτησε άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και τις αστυνομικές αρχές.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το ΑΠΘ οφείλει εντός 48 ωρών να αποτυπώσει τόσο τις ενέργειες που έγιναν όσο και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τον νόμο 5224/25, αναφορικά με την ασφάλεια και την πρόσβαση στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Στη Σχολή, όπως ανέφερε η ΕΡΤ. εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και μικροποσότητα κάνναβης.

Πρόκειται για υλικά που φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν εκεί από φοιτητές.

Οι Πρυτανικές Αρχές για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ως υπαίτιους των επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε νεότερη ανακοίνωση τους που εκδόθηκε αργά το βράδυ, ενώ θέτουν παράλληλα το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει:

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του ΑΠΘ και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Ως «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας «καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο». Την ίδια ώρα, το υπουργείο ζητά άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές.

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

-Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

- Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

-Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

-Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

- Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

Πηγή: Πρώτο Θέμα/ΕΡΤ