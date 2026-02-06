Η απολογία του συλληφθέντος σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, για σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται από τις αρχές, συνεχίζεται έως και τις 14:30.

Ο σμήναρχος προσήλθε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών για απολογία σε ανακριτή σε και στρατιωτικού εισαγγελέα, λίγο πριν τις 10:00 π.μ., συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ