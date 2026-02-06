Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις κατασκοπείας που έχουν αποκαλυφθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά τη σύλληψη ανώτερου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται ότι διοχέτευε άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα. Πρόκειται για έμπειρο σμήναρχο με επιτελική θέση και πρόσβαση σε διαβαθμισμένα δεδομένα όχι μόνο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και συμμαχικών χωρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής Αθηνών, ο αξιωματικός χρησιμοποιούσε ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικό που, κατά τις αρχές, του είχαν προμηθεύσει κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Με αυτόν φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα μετέφερε με ασφάλεια στους τελικούς αποδέκτες. Οι πληροφορίες που φέρεται να διέρρεε αφορούσαν κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα του ΝΑΤΟ, με έμφαση σε συχνότητες επικοινωνιών και δυνατότητες παρακολούθησης νατοϊκών μέσων σε αέρα, θάλασσα και υποθαλάσσιο χώρο.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται πριν από περίπου δύο μήνες, όταν η CIA ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι Έλληνας αξιωματικός διαρρέει ευαίσθητα στοιχεία προς την Κίνα. Λόγω της σοβαρότητας, η υπόθεση τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, ενώ η επιχείρηση σύλληψης επισπεύσθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος ετοιμαζόταν να αποστείλει ακόμη πιο κρίσιμα δεδομένα.

Μετά τη σύλληψή του, ο αξιωματικός φέρεται να ομολόγησε, περιγράφοντας ότι στρατολογήθηκε από Κινέζο χειριστή – πιθανότατα σε συνέδριο στο εξωτερικό – και ότι παρείχε πληροφορίες έναντι αμοιβής. Οι αρχές εξετάζουν εάν δρούσε μόνος ή αν επιχείρησε να στρατολογήσει και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.



Διαβάστε επίσης: Ελλάδα: Διοικητής μονάδας της Π.Α έδινε μυστικά πληροφορίες στην Κίνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κινεζικών υπηρεσιών φαίνεται να ήταν οι απόρρητες συχνότητες επικοινωνίας, ειδικά εκείνες που αφορούν υποβρύχια, στρατηγικά βομβαρδιστικά, ιπτάμενα ραντάρ και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, στοιχεία που θεωρούνται επτασφράγιστο μυστικό. Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ασφαλείας και οδήγησε τελικά στη σύλληψή του.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη μυστικότητα από στρατιωτικές υπηρεσίες και την ΕΥΠ, χωρίς εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ., ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα το Μέγαρο Μαξίμου και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Ο αξιωματικός αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες βάσει του στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα για συλλογή και μετάδοση απόρρητων πληροφοριών με κίνδυνο για τα εθνικά και συμμαχικά συμφέροντα και οδηγήθηκε στο Αεροδικείο.

Το ρεπορτάζ συνδέει την ελληνική υπόθεση με ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναφέροντας και πρόσφατες συλλήψεις στη Γαλλία για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για αυξημένη δραστηριότητα κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών στην Ευρώπη.