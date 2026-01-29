Στην Ελλάδα με ειδική πτήση επαναπατρίζονται σήμερα Πέμπτη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, ενώ με άλλη πτήση επιστρέφουν στην Ελλάδα και δύο από τους τρεις τραυματίες. Εν τω μεταξύ και ενώ η έρευνα των ρουμανικών Αρχών συνεχίζεται, χωρίς απάντηση μένουν κρίσιμα ερωτήματα, όπως τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κατάσταση που τους επιτρέπει να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι οι άλλοι δύο τραυματίες θα επιστρέψουν σήμερα κανονικά στην Ελλάδα και θα τους παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση. Η απόφαση ελήφθη από τους Ρουμάνους γιατρούς, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε κάποια επιπλοκή.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις Ρουμανικές Αρχές για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και τις λεπτομέρειες της επιστροφής τους.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι έχουν πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα αίτια της τραγωδίας.

Μεταξύ άλλων απάντηση πρέπει να δοθεί αν ευθύνεται το σύστημα lane assist με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα νεότερα οχήματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, το βαν των οπαδών δεν διέθετε το σύστημα. Όπως ανέφερε, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι ανέφερε ένας από τους τραυματίες

Ένας εκ των τραυματιών, που μίλησε στο MEGA, δήλωσε πως «τα θυμάμαι όλα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μία στιγμή» ενώ ανέφερε πως στο βανάκι «ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει», είπε ο τραυματίας.

«Είμαστε τρεις επιζώντες, εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική. Τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω», ανέφερε.

«Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι», κατέληξε.

Ποιοι ήταν οι επτά οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους

Νέα παιδιά, πιστοί οπαδοί του ΠΑΟΚ που ακολουθούσαν το «Δικέφαλο του Βορρά» σε Ελλάδα και Ευρώπη, με χρήματα από το υστέρημά τους προκειμένου να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα. Αυτά είναι τα θύματα της τραγωδίας που γράφτηκε έξω από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Στο μαύρο βαν επέβαινε ο 31χρονος, Χρήστος, από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί στις δυτικές συνοικίες της πόλης όπου είχε εργαστεί σε διάφορα καταστήματα εστίασης.

Δούλευε για να στηρίξει οικονομικά τους γονείς και τα αδέλφια του και με όσα χρήματα του έμεναν ταξίδευε για να δει από κοντά τη μεγάλη του αγάπη, τον ΠΑΟΚ.

Μπριζ, Λιλ και τώρα Λιόν. Μόνο που η μοίρα επεφύλασσε ένα άσχημο παιχνίδι τόσο στον ίδιο όσο και στους συνοπαδούς του στο «δρόμο του θανάτου», όπως τον αποκαλούν στην Ρουμανία.

«Από την πρεσβεία δεν μάθαμε τίποτα. Από αυτόν που γλίτωσε έμαθα ότι ήταν ο Χρήστος μέσα και είναι σε αυτούς που κατέληξαν. Ο Μάριος είναι ανάμεσα στους επιζώντες, είναι καλά, και μας πήρε και μας είπε για το Χρήστο. Με την Πρεσβεία μίλησα και μου είπαν ότι είναι καλό να πάμε για αναγνώριση» είπε στο protothema.gr ο πατέρας του 31χρονου Χρήστου ο οποίος κλήθηκε να αναγνωρίσει τη σορό του παιδιού του.

Από την Κατερίνη είχε ξεκινήσει και ο Βάχος, με καταγωγή από την Γεωργία. Από μικρός παιδί του μεροκάματου που «δέθηκε» με την ασπρόμαυρη φανέλα και φρόντιζε να μην χάνει αγώνα του «Δικεφάλου του Βορρά» στην Τούμπα. Αυτό δεν ήταν το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό για αγώνα του ΠΑΟΚ καθώς το 2018 είχε βρεθεί στην Βουδαπέστη. Δυστυχώς, όμως, έμελλε να είναι το τελευταίο...

«Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Και εμείς προσπαθούμε να συνέλθουμε. Δεν έχουμε καθόλου εικόνα πως έγινε το δυστύχημα. Απλά μας ενημέρωσαν από την πρεσβεία ότι είναι νεκρός. Ήταν μαζί με τους φίλους του. Όλοι ήταν φίλοι του, μια παρέα. Ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει η σορός. Ίσως και αύριο», λέει μια συγγενής του αδικοχαμένου νεαρού το σπίτι του οποίου, στην Κατερίνη, έχει βυθιστεί στο πένθος.

Ένα βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» και την Αλεξάνδρεια της Ημαθίας η οποία μετρά τρεις νεκρούς από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ρουμανία.

Τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη. Τρία νέα παιδιά, από μικροί «αετόπουλα», όπως τους αποκαλούσαν στον τοπικό σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ του οποίου ήταν ενεργά μέλη. Αχώριστοι και στη ζωή και στην κερκίδα επιβιβάστηκαν στο μαύρο βαν για να «κάνουν χιλιόμετρα πάλι», όπως λέει και το γνωστό σύνθημα της ασπρόμαυρης κερκίδας, και να πανηγυρίσουν έναν ακόμη ευρωπαϊκό θρίαμβο του ΠΑΟΚ.

Δυστυχώς, όμως, το ταξίδι και ο χρόνος σταμάτησαν έξω από την Τιμισοάρα και οι 3 φίλοι ταξίδεψαν για τη «γειτονιά των αγγέλων».

Στην Τούμπα ο Βαρθολομαίος

Χθες, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφτηκε την Τούμπα όπου εκατοντάδες φίλοι της ομάδας έχουν αφήσει κεριά στη μνήμα την επτά οπαδών.

Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια ο κ. Βαρθολομαίος άναψε ένα κερί στη μνήμη τους.

Σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες σημείωσε ότι σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν και δύσκολα καταπραΰνουν τον ανείπωτο πόνο.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Μιλώντας για τους επτά φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία. Εν ριπή οφθαλμού κόπηκε το νήμα της ζωής τους και βύθισαν στο πένθος όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους συγγενείς και τους φίλους τους, όλη την Ελλάδα και το πανελλήνιο».

«Είμαι κοντά στους οικείους και σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και την Παρασκευή μετά την λειτουργία για την εορτή των Τριών Ιεραρχών θα κάνουμε ένα τρισάγιο για τα επτά παλληκάρια και τις πέντε εργαζόμενες γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα».

