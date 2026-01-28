Μετά από τέσσερις ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» αφέθηκαν ελεύθερα.

Όπως έγινε γνωστό, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, ενώ στη δικογραφία δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Όταν ο εισαγγελέας έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης και ολοκληρωθεί η δικογραφία, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr