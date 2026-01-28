Τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ εξέφρασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά κηρύσσεται τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι σημαίες σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες.

Διαβάστε επίσης:

Οπαδοί του ΠΑΟΚ σκέπασαν τα συντρίμμια στη Ρουμανία με μπλούζες και κασκόλ

Τραγωδία με οπαδούς τους ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών

Πηγή: cnn.gr