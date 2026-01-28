Ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν σε ανάρτησή του στο FB εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα έξω από την Τιμισοάρα.

" Εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα [Τρίτη] στην κομητεία Τίμις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία" ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της ρουμανικής ιστοσελίδας digi24.ro, ένα μικρό λεωφορείο που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Από τη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως ξεκίνησε το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ

