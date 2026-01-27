Η κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, κρίνεται σταθερή, όπως δήλωσε στο GOLAZO.ro η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι.

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν με μίνιμπας με προορισμό τη Γαλλία, για να παρακολουθήσουν το ματς της Πέμπτης με τη Λιόν, για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε η αστυνομική εκπρόσωπος.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό υπό συνθήκες που διερευνώνται. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Αμέσως στο σημείο οι αρχές λέει η Εισαγγελία

Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν αμέσως στο σημείο όπου συνέβη το τρομερό τροχαίο δυστύχημα, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ, ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Τιμισοάρα.

«Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού του μίνιμπας και επιβατών του, καθώς και τον τραυματισμό τριών ατόμων, επιβατών επίσης του μίνιμπας», είπε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι τρεις τραυματίες έχουν υποστεί «πολλαπλά τραύματα», ενώ αναφέρθηκε ακόμη ότι «ειδικά συνεργεία επέμβασης έφτασαν στο σημείο μετά το ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι.»

«Περίπου στις 13:05 κληθήκαμε να επέμβουμε σε τροχαίο ατύχημα στην Ε70, κοντά στην πόλη Λουγκοτζέλ. Στο σημείο στάλθηκαν επειγόντως ένα όχημα πρώτης επέμβασης και διοίκησης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα πυροσβεστικό όχημα, δύο πληρώματα SMURD και ένα ATPVM (όχημα μεταφοράς προσωπικού και πολλαπλών θυμάτων)», αναφέρεται.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένας οδικός συρμός, ένα βυτιοφόρο και ένα επιβατικό μίνιμπας , δήλωσε η υπολοχαγός Έλενα Ραντουλέσκου, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας (ISU).​​​​​​​



Διαβάστε επίσης: Εξετάζονται πιθανά αίτια και σενάρια του φονικού τροχαίου των οπαδών του ΠΑΟΚ





Πηγή: ΚΥΠΕ