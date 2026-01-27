Θρηνεί ο ΠΑΟΚ και όλη η ελληνική επικράτεια το σημερινό, τραγικό, αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του «Δικεφάλου», οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς από τη Θεσσαλονίκη για τη Γαλλία, για να παρακολουθήσουν από κοντά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση των «ασπρόμαυρων», για το Europa League, απέναντι στη Λυών (29/1).

Νέοι γύρω στα 30 έτη, «πλήρωσαν» με το αίμα τους την αγάπη τους για τον «Δικέφαλο», την «τρέλα τους» να είναι δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα.

Όπως συνέβη και προ ετών, στα Τέμπη, σε ανάλογο τροχαίο, με οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, μετά από παιχνίδι -για το ελληνικό πρωτάθλημα- της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ, κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ήταν τότε 4 Οκτωβρίου 1999 όταν έξι νέα άτομα, ο Χαράλαμπος Ζαπουνίδης (20 ετών), ο Δημήτρης Ανδρεαδάκης (25 ετών), η Χριστίνα Τζιόβα (18 ετών), ο Αναστάσιος Θέμελης (22 ετών), ο Γεώργιος Γκανάτσιος (22 ετών), ο Κυριάκος Λαζαρίδης (17) και ο Αστέριος Αγκζιώτης (68), τα οποία άφησαν την τελευταία πνοή τους στην άσφαλτο, «βυθίζοντας» στο πένθος την «ασπρόμαυρη» οικογένεια. Απώλεια που δεν έχει ξεχαστεί από τον ΠΑΟΚ, έχει χαραχθεί βαθιά στο «σώμα» του συλλόγου και τιμάται ανελλιπώς κάθε χρόνο η μνήμη των έξι «αετόπουλων».

