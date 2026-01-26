Το εργοστάσιο της Βιολάντα, μια εκτεταμένη βιομηχανική μονάδα, μοιάζει πια να έχει ισοπεδωθεί ύστερα από την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τέσσερις γυναίκες και να αγνοείται ακόμη μία εργαζόμενη.

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε. Ένα βίντεο που δημοσίευσε το trikalazoom, φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης πριν τη φωτιά στη μπισκοτοβιομηχανία.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στα Τρίκαλα, αναφέρεται πως καταγράφει τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης στη «Βιολάντα».

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που απέχει περισσότερα από 8 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, ο ήχος ακούγεται τρομακτικός.

Το ωστικό κύμα ταξίδεψε πάνω από τον αστικό ιστό, τραντάζοντας παράθυρα και ξυπνώντας έντρομους τους πολίτες, αποδεικνύοντας τη σφοδρότητα της έκρηξης που σημειώθηκε στο υπόγειο της επιχείρησης.

Δείτε το βίντεο: