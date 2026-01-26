Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από την τραγωδία που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα σε μπισκοτοβιομηχανία της περιοχής, όταν για λόγους που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα που εργάζονταν στην πρωϊνή βάρδια της επιχείρησης, ενώ αγνοούνται άλλα δύο. Οι νεκροί έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και ταυτοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Αυτή την ώρα 60 συνολικά άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 13 οχήματα, επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι την Κυριακή είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Αυτή την ώρα συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται στον χώρο του τραγικού συμβάντος, προσπαθώντας να ενημερωθούν για την τύχη των δικών τους προσώπων.

