Τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα σημειώθηκε έκρηξη.

Στην πτέρυγα βρίσκονταν 11 άτομα, τα πέντε εκ των οποίων δεν είχαν εντοπιστεί ενώ τα υπόλοιπα 6 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Λίγη ώρα αργότερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τρεις από τους πέντε αγνοούμενους εργαζόμενους χωρίς τις αισθήσεις τους. Υπάρχουν

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε στην πόλη και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά, δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.



