Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της στη Γλυφάδα. Ένας 46χρονος με βεβαρημένο παρελθόν σκότωσε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Απορίες προκαλεί ωστόσο το γεγονός ότι ο 46χρονος που είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014 και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα είχε αποφυλακιστεί υπό όρους με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά τον Απρίλιο του 2018.

Σήμερα το πρωί στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας εκτυλίχθηκε μία οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο 80χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι και δράστης της άγριας δολοφονίας ήταν ο ίδιος του ο 46χρονος γιος, ο οποίος τον σκότωσε και στη συνέχεια τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο ακριβώς στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν.

Λίγο μετά τις 08:00 οι γείτονες της οικογένειας, οι οποίοι είδαν τον 46χρονο να χτυπά τον ηλικιωμένο πατέρα του, κάλεσαν την Άμεση Δράση και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το άψυχο σώμα του 80χρονου και στη συνέχεια ανέβηκαν στον 1ο όροφο όπου βρισκόταν ο δράστης και του πέρασαν χειροπέδες.

Είχε μαχαιρώσει θανάσιμα το 2014 τη μητέρα του

Ο 46χρονος, καθ’ ομολογία δράστης, συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για το ίδιο άτομο που τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του με ένα μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Ο μητροκτόνος τότε, όπως είπαμε, είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16 ετών, αλλά τον Απρίλιο του 2018 είχε αποφυλακιστεί, υπό όρους, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος έπρεπε να διαμένει στο διαμέρισμα επί της οδού Γυθείου και να δίνει το παρών στο οικείο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα. Ο δράστης φέρεται πως τηρούσε τους περιοριστικούς όρους, καθώς είχε εμφανιστεί στο τμήμα της Γλυφάδας στις 16 Ιανουαρίου και έκτοτε κανονικά έδινε την παρουσία του.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί, για άγνωστο λόγο, καθώς οι γείτονες λένε πως δεν προηγήθηκε κάποιος καυγάς, δεν άκουσαν φασαρίες, πήρε το μαχαίρι και σκότωσε τον πατέρα του και στη συνέχεια έβαλε τη σορό του μέσα στο πορτ μπαγκάζ.

Να σημειωθεί ότι στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες μετά το αποτρόπαιο έγκλημα ο 46χρονος δήλωσε: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Πηγή: ΕΡΤ