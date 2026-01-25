Σοκ προκαλεί υπόθεση οικογενειακής δολοφονίας στη Γλυφάδα, όπου άνδρας σκότωσε τον πατέρα του, με τις αστυνομικές αρχές να εντοπίζουν τη σορό μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου έξω από την κατοικία τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης, γεννημένος το 1980, διέμενε μαζί με τον πατέρα του στον πρώτο όροφο τριώροφης κατοικίας. Όταν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον νεκρό άνδρα μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από την οικία.

Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ σοκ προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος άνδρας είχε σκοτώσει και τη μητέρα του στις 29 Μαρτίου 2014.

