Άρθρο της αγγλόφωνης φιλοκυβερνητικής Türkiye Today καταγγέλλει ότι η Ελλάδα, μέσα από τις νέες πολιτιστικές διαδρομές γύρω από την Ακρόπολη, προβάλλει σχεδόν αποκλειστικά την αρχαία κλασική κληρονομιά, αφήνοντας στο περιθώριο την οθωμανική περίοδο της Αθήνας.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη της Κοίλης Οδού, ο αρχαιολόγος Κοράι Ερντογάν υποστηρίζει ότι το ελληνικό πολιτιστικό αφήγημα παραμένει μονοδιάστατο και «επιλεκτικό», αποφεύγοντας να εντάξει ισότιμα τα μεταγενέστερα ιστορικά στρώματα.

Η κριτική εστιάζει στην –κατά το δημοσίευμα– παραμέληση οθωμανικών μνημείων, στην αλλαγή χρήσης ή στο κλείσιμο τζαμιών, στην ανεπαρκή συντήρηση ταφικών μνημείων και στη διαχείριση οθωμανικών τεχνουργημάτων γύρω από την Ακρόπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο επιχείρημα ότι η Αθήνα, παρά τη μακρά οθωμανική της ιστορία, παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς εν λειτουργία τζαμί, γεγονός που παρουσιάζεται ως συμβολικό στοιχείο μισαλλοδοξίας.

Το άρθρο υποστηρίζει ότι οι νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, αν και προβάλλονται ως ουδέτερες και φιλικές προς τον επισκέπτη, ενισχύουν στην πράξη μια ιεράρχηση της ιστορίας, όπου η οθωμανική περίοδος αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα ή ανεπιθύμητη.