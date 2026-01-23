Με αιχμηρό, καταγγελτικό και επιθετικό ύφος σχολιάζει ο τουρκικός Τύπος τη συνέντευξη του Νίκου Δένδια στο OPEN TV, εστιάζοντας στο περιεχόμενο των ελληνικών θέσεων για τα χωρικά ύδατα, αποδίδοντας στον Έλληνα υπουργό Άμυνας πρόθεση «σκόπιμης κλιμάκωσης» με την Τουρκία. Φιλοκυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα μέσα υιοθετούν κοινό λεξιλόγιο έντασης, παρουσιάζοντας τον Έλληνα υπουργό Άμυνας ως πολιτικό που «ξεπερνά τα όρια» και «αμφισβητεί ευθέως» τις πάγιες τουρκικές θέσεις, όπως το casus belli.

Τουρκιγέ: Λόγια που ξεπερνούν τα όρια από την Αθήνα! Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα».

Με δραματικό και καταγγελτικό τόνο, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκιγέ παρουσιάζει τις δηλώσεις Δένδια ως συνειδητή προσπάθεια αύξησης της έντασης στο Αιγαίο. Από τον τίτλο κιόλας, μιλά για «λόγια που ξεπερνούν τα όρια από την Αθήνα», αποδίδοντας στον Έλληνα υπουργό ρόλο πρωταγωνιστή σε μια νέα φάση κλιμάκωσης.

«Η ένταση στο Αιγαίο αυξάνεται συνειδητά. Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Δένδιας απείλησε ανοιχτά την Τουρκία σχετικά με τα χωρικά ύδατα.

Η Αθήνα, που διατηρεί την ένταση στην Αιγαίο για πάνω από 30 χρόνια, συνεχίζει να εκφράζει κατηγορίες με έντονο τόνο.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έθεσε ένα νέο θέμα έντασης στο Αιγαίο με δηλώσεις που στοχεύουν άμεσα την Τουρκία.

Ο Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο και ότι το θέμα αυτό δεν είναι ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία.

Αναφερόμενος στην απόφαση περί casus belli που ισχύει από το 1995, ο Δένδιας δήλωσε: “Δεν δεχόμαστε το casus belli ως θέμα προς συζήτηση. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε αυτό το θέμα. Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα και πρόκειται για θέμα κυριαρχίας. Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι μονομερές δικαίωμά μας».

Ο Δένδιας, σε συνέντευξή του στην ελληνική τηλεόραση Open, δήλωσε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος αποτελεί “δικαίωμα κυριαρχίας” της χώρας. Ο Δένδιας δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ληφθεί η εν λόγω απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αυτή εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την εκτίμηση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας.

Υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα είχε ήδη προβεί σε παρόμοια ενέργεια στο Ιόνιο, ο Δένδιας δήλωσε ότι το ίδιο δικαίωμα ισχύει και για το Αιγαίο.

Πρόκληση Casus Belli

Από την άλλη πλευρά, ο Δένδιας στόχευσε τη στάση της Τουρκίας που θεωρεί την επέκταση των χωρικών υδάτων της ως λόγο πολέμου. Ο Έλληνας υπουργός, ο οποίος δήλωσε ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί, εξέφρασε την άποψη ότι δεν αποδέχονται την προσέγγιση της πρόκλησης πολέμου: “Δεν είμαστε αδύναμοι έναντι της Τουρκίας”.

Όσον αφορά την κριτική που αφορά τον ίδιο από την Άγκυρα, σχολίασε: “Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι λογικό μια χώρα να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις μιας άλλης χώρας. Η Ελλάδα έχει μια ενιαία εθνική στάση στην εξωτερική πολιτική”.

Ο Δένδιας, ο οποίος έκανε δηλώσεις που υπονοούσαν ότι η Τουρκία παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, δήλωσε ότι η Αθήνα έχει μια ενιαία φωνή στην εξωτερική πολιτική.

Αναφερόμενος στις πολιτικές συζητήσεις στην Τουρκία, ο Δένδιας υποστήριξε ότι η Ελλάδα αποφεύγει συνειδητά τέτοιου είδους προσεγγίσεις.

"Πρώην πρωθυπουργοί σέβονται την Τουρκία"

Ο Δένδιας δήλωσε ότι σέβεται τις απόψεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας. Ο Δένδιας, ο οποίος δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή και με τους δύο, υποστήριξε ότι η Αθήνα κινείται σε κοινή γραμμή σε εθνικά ζητήματα.

Αναφερόμενος και στο θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ, ο Δένδιας δήλωσε: “Έχουμε μια συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ. Αυτές οι συμφωνίες δεν συνάπτονται για να χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλων. Ελπίζω να έρθει η μέρα που και η Τουρκία θα συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συνεργασίες”.

Η στάση της Τουρκίας είναι σαφής: η απόφαση του casus belli ισχύει

Η Τουρκία αντιτίθεται κατηγορηματικά στην μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο Πέλαγος. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, ένα τέτοιο βήμα θεωρείται από την Τουρκία ως αιτία πολέμου και η απόφαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει», είναι το καταληκτικό σχόλιο της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Τουρκιγέ.

Σοζτζού

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας προκαλεί την Τουρκία: «Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι δικό μας δικαίωμα»

Αν και αντιπολιτευόμενη, η Σοζτζού κινείται στο ίδιο πλαίσιο έντασης, χαρακτηρίζοντας επίσης τις δηλώσεις Δένδια ως «πρόκληση» προς την Τουρκία. Η Σοζτζού υιοθετεί γλώσσα που παρουσιάζει τον Έλληνα υπουργό Άμυνας ως αδιάλλακτο, σημειώνοντας ότι χαρακτήρισε την επέκταση των χωρικών υδάτων ως «μονομερές και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κυριαρχίας» και ότι «υποτιμά» τη στάση της Τουρκίας περί casus belli. Yποβαθμίζει -όπως υποστηρίζει η εφημερίδα- τις απειλές πολέμου ως «μη σοβαρές», κάτι που στην τουρκική ανάγνωση ισοδυναμεί με πρόκληση.

«Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Αιγαίο ως «μονομερές και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κυριαρχίας». Ο Δένδιας ‘απέρριψε’ τη δήλωση της Τουρκίας ότι είναι έτοιμη να πολεμήσει για την προστασία των χωρικών υδάτων της και χαρακτήρισε τις σκληρές επικρίσεις από την Άγκυρα ως ‘κινήσεις που αφορούν την εσωτερική πολιτική και στερούνται σοβαρότητας’», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα η οποία συνεχίζει, αλλά χωρίς να αναφέρει το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού προς τον οποίο έδωσε τη συνέντευξη ο Νίκος Δένδιας.

«Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία συμμετείχε, τόνισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος αποτελεί μονομερές δικαίωμα κυριαρχίας της Ελλάδας.

Ο Δένδιας, επισημαίνοντας ότι η χρήση αυτού του δικαιώματος είναι θέμα επιλογής που εξαρτάται αποκλειστικά από τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε: “Έχουμε ήδη προβεί σε αυτό το βήμα στo Ιόνιο Πέλαγος. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Το πότε θα γίνει αυτό είναι θέμα στάθμισης των εθνικών συμφερόντων. Είναι θέμα επιλογής, αλλά είναι δικαίωμα κυριαρχίας. Δηλαδή, είναι μονομερές δικαίωμα”, δήλωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί να θεωρήσει ως αιτία πολέμου την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας.

Ο Δένδιας δήλωσε ότι “το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα” και πρόσθεσε ότι “η Ελλάδα δεν είναι ένα αδύναμο κράτος και δεν θα παραμείνει αδιάφορη απέναντι στην παρανομία που επιβάλλει ο ισχυρός”.

Ο Δένδιας χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα ως κίνηση που γίνεται για “εσωτερικούς πολιτικούς λόγους”.

Ο υπουργός δήλωσε: “Αυτές οι ισχυρισμοί δεν είναι σοβαροί. Ο Φιντάν και άλλοι ονομάζονται πιθανοί διάδοχοι του Ερντογάν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο για λόγους εσωτερικής πολιτικής, αλλά δεν το κάνουμε. Επειδή είμαστε σοβαροί. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι η ψυχραιμία στις απαντήσεις μας”», καταλήγει το δημοσίευμα της Σοζτζού.

