Η Άγκυρα επανέρχεται δυναμικά στο Αιγαίο, εκδίδοντας δύο NAVTEX με ασυνήθιστα μακρά διάρκεια ισχύος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, μέσω των οποίων επαναλαμβάνει πάγιες θέσεις περί τουρκικής δικαιοδοσίας σε μεγάλο μέρος του Αρχιπελάγους και περί δήθεν αποστρατιωτικοποίησης 23 ελληνικών νησιών. Η διετής χρονική ισχύς των αγγελιών προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση στην Αθήνα, καθώς εκλαμβάνεται ως νέα πρακτική μόνιμης αμφισβήτησης του καθεστώτος στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με αρμόδιες ελληνικές πηγές που επικαλείται η Καθημερινή Αθηνών, οι NAVTEX εντάσσονται σε μια στρατηγική πολιτικής και διοικητικής πίεσης, με στόχο την εμπέδωση της τουρκικής θέσης ότι οι θαλάσσιες περιοχές ανατολικά του 25ου μεσημβρινού εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία. Παράλληλα, η Άγκυρα επιχειρεί να προβάλλει διεθνώς –και εντός του ΝΑΤΟ– την άποψη περί αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος συγκεκριμένων ελληνικών νησιών, επικαλούμενη διεθνείς συνθήκες υπό τη δική της ερμηνεία.

Η χρονική συγκυρία των κινήσεων αυτών θεωρείται κρίσιμη, καθώς συμπίπτει με εντατικές διπλωματικές διεργασίες για τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας υπό τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν. Παρά τη μείωση της έντασης στο πεδίο τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία δείχνει ότι διατηρεί αμετακίνητη και σκληρή στάση στα ζητήματα του Αιγαίου, αξιοποιώντας πλέον και νέα εργαλεία χαμηλής έντασης.

Η Ελλάδα απάντησε στους τουρκικούς ισχυρισμούς μέσω των προβλεπόμενων διπλωματικών και επιχειρησιακών διαύλων, εκδίδοντας σχετικές αγγελίες προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και διαμηνύοντας ότι δεν υφίσταται καμία μεταβολή στο νομικό καθεστώς του Αιγαίου, απορρίπτοντας πλήρως τις αιτιάσεις περί τουρκικής δικαιοδοσίας και αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών