Ο «Κίμων», η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN Belharra από τις συνολικά τέσσερις που θα ενταχθούν σταδιακά στο Πολεμικό Ναυτικό, αναμένεται να καταπλεύσει σήμερα λίγο πριν το μεσημέρι στον Σαρωνικό Κόλπο, με τελικό προορισμό τον ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Η άφιξή του σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς πρόκειται για πλοίο με υπερσύγχρονες δυνατότητες αεράμυνας και ανθυποβρυχιακού πολέμου. Ο «Κίμων» διαθέτει ραντάρ Sea Fire και προηγμένα ψηφιακά συστήματα μάχης, ενώ ξεχωρίζει για την ισχύ και την ευελιξία του σε σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Στον οπλισμό του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 στους εκτοξευτήρες A50, βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90 για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, πύραυλοι RAM, πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα συστήματα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο «Κίμων» αποτελεί πλοίο στρατηγικής αποτροπής, ικανό να αναβαθμίσει καθοριστικά την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.







Διαβάστε επίσης: Υψώνεται η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Belharra «Κίμων»- H σχέση με Κύπρο

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στη Λοριάν της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα, παρουσία του Νίκου Δένδια. Ακολούθως, με πλήρωμα 128 ατόμων, το πλοίο απέπλευσε για τη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του και ολοκληρώθηκε η πρώτη πλήρης σύζευξη αισθητήρων, συστήματος μάχης και όπλων σε πραγματικές συνθήκες.

Μετά την άφιξή του στη Σαλαμίνα, θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στον Στόλο, η οποία περιλαμβάνει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη επιχειρησιακών ρόλων.

Στην εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας θα παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τον «Κίμωνα» θα υποδεχθούν στον Σαρωνικό το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό για την Εθνική Άμυνα.