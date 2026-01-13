Πόλο έλξης επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου συνεχίζει να αποτελεί η Πάρος , σύμφωνα με ένα ακόμα δημοσίευμα του business insider ( https://www.businessinsider.com/ultrawealthy-visit-luxury-destinations-avoid-crowds-alternatives-italy-greece-japan-2026-1)

Ο Ρομπ Ντελιμπόβι, σύμβουλος πολυτελών ταξιδιών, στους πελάτες του οποίου περιλαμβάνονται διασημότητες και άτομα πολύ υψηλής οικονομικής επιφάνειας, δήλωσε στο Business Insider ότι πολλοί από τους πελάτες του αισθάνονται πως έχουν «εκτοπιστεί» από μέρη που παλαιότερα έμοιαζαν ξεχωριστά. Όπως είπε, υπάρχει μια «συνεχιζόμενη τάση οι πελάτες μας να πιστεύουν ότι τα πάντα είναι υπερβολικά γεμάτα και ότι χρειάζονται τον δικό τους χώρο». Ως αποτέλεσμα, οι εύποροι ταξιδιώτες αναζητούν σκόπιμα προορισμούς που οι περισσότεροι τείνουν να παραβλέπουν ή που δεν διαθέτουν ακόμη τις υποδομές για να φιλοξενήσουν μεγάλους αριθμούς πιο οικονομικά προσανατολισμένων ταξιδιωτών.

«Θέλουν να πηγαίνουν στα δημοφιλή μέρη στις δημοφιλείς περιόδους, αλλά ταυτόχρονα να απολαμβάνουν ηρεμία, γαλήνη και μια εμπειρία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους», είπε ο Ντελιμπόβι και προσέθεσε ότι πολλοί από τους πελάτες του πηγαίνουν στην Πάρο αντί για τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη».

Στο δημοσίευμα του Business Insider προστίθεται ότι «η Πάρος, ένα ακόμη ελληνικό νησί στο Αιγαίο Πέλαγος, έχει εξελιχθεί σε ελκυστική εναλλακτική για εύπορους ταξιδιώτες, καθώς συνδυάζει παραλίες, γραφικά χωριά και νυχτερινή ζωή, αλλά χωρίς τον συνωστισμό. «Δεν υπάρχουν 10.000 άνθρωποι σε κάθε εστιατόριο. Δεν υπάρχουν 5.000 άνθρωποι σε κάθε beach club», δήλωσε ο Ντελιμπόβι.

Ο τουρισμός στην Πάρο έχει αυξηθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα από ταξιδιώτες πολυτελείας, σύμφωνα με το Μέσο ενημέρωσης. Και δεν είναι το μόνο. Ήδη από το 2024, παρουσιάζοντας την Πάρο, η ταξιδιωτική ιστοσελίδα Elegant Resorts είχε σημειώσει: «Φημισμένη για τις φανταστικές παραλίες και τα όμορφα χωριά της, η Πάρος είναι ένα πολυτελές ελληνικό νησί που βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου και ανήκει στις Κυκλάδες. Συνδυάζοντας τον σύγχρονο τρόπο ζωής με τα παραδοσιακά στοιχεία με τον πιο μοναδικό τρόπο, αυτό το νησί προσφέρει παραδοσιακή αρχιτεκτονική, έντονη νυχτερινή ζωή, γραφικά τοπία, μαγευτικά αγροτικά χωριά και μια παραλία που ταιριάζει σε κάθε σας διάθεση. Η τέλεια στάση κατά τη διάρκεια μιας πολυτελούς εμπειρίας ταξιδιού σε νησί και ενός ολοένα και πιο δημοφιλούς προορισμού jet set, η διαμονή στην Πάρο, που δεν πρέπει να χάσετε!».

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πάρου τόνισε: « Σε μια εποχή που οι αριθμοί των αφίξεων δεν αποτελούν από μόνοι τους στοιχείο επιτυχίας ενός τουριστικού προορισμού, η Πάρος, με τη στρατηγική προσέλκυσης ποιοτικών επισκεπτών, έχει καταφέρει να αναγνωριστεί ως ένα νησί που, ενώ διατηρεί τη φυσιογνωμία του, γοητεύει όσους θεωρούν ότι αξίζει να επενδύσουν στις πολυτελείς διακοπές τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ