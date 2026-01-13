Ένα ύπουλο παραπολιτικό άρθρο δημοσίευσε χθες 12 Ιανουαρίου 2026 η στήλη Big Mouth της ελλαδικής ιστοσελίδας Power Game, το οποίο σκιαγραφεί ένα σκηνικό επιταχυνόμενων εξελίξεων στο Κυπριακό, με αναφορές σε παρασκηνιακές διεργασίες ΗΠΑ και Τουρκίας και σαφείς αιχμές για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για τον οποίο αναφέρει πως «άρχισε η αντίστροφη μέτρηση».

Αναφορές σε «βίαιη» λύση και αμερικανοτουρκική σύμπλευση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγές που επικαλείται ο αρθρογράφος εκτιμούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, και η Τουρκία επιδιώκουν να «κλείσουν» το Κυπριακό με τρόπο που χαρακτηρίζεται «βίαιος», εξέλιξη που, όπως σημειώνεται, δεν θα περιοριστεί μόνο στην Κύπρο, αλλά θα έχει άμεσες πολιτικές επιπτώσεις και στην Αθήνα, αγγίζοντας την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ίδια πηγή κάνει λόγο για «τσουνάμι που έρχεται», την ώρα που, κατά την έκφραση του ανώνυμου αρθρογράφου, Έλληνες και Κύπριοι «κοιμούνται όρθιοι», αδυνατώντας να αντιληφθούν το μέγεθος των επικείμενων εξελίξεων.

Κλειστή σύσκεψη και δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε κλειστή σύσκεψη που φέρεται να πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε γερμανικό έδαφος, με τη συμμετοχή Αμερικανού αξιωματούχου. Εκεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκφράστηκε η «ελπίδα» οι Ελληνοκύπριοι να διαθέτουν… «ηλεκτρονική υπογραφή» για τη συμφωνία που θα τους προταθεί, χωρίς καν να ερωτηθούν, με το επιχείρημα ότι «η Κύπρος δεν μπορεί να παραμένει ένα ασαφές μόρφωμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Οι αναφορές αυτές συνδέονται με παλαιότερη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος φέρεται να χαρακτήρισε το Κυπριακό «απόστημα στην ευρύτερη περιοχή».

Ισραήλ, Τουρκία και περιφερειακές ανακατατάξεις

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι, υπό την εποπτεία Τραμπ, το Ισραήλ και η Τουρκία έχουν έρθει σε συνεννόηση, κάτι που –κατά τον αρθρογράφο– αντανακλάται στις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι ανακατατάξεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες για το πλαίσιο μέσα στο οποίο ενδέχεται να επανέλθει δυναμικά το Κυπριακό.

Βολές κατά Χριστοδουλίδη και πολιτικό διακύβευμα

Σε έντονα επικριτικό τόνο, το άρθρο χαρακτηρίζει «εθνικά επιζήμια» τη συνέχιση της διακυβέρνησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, κάνοντας λόγο για «σκιές» που βαραίνουν τον Πρόεδρο και για απώλεια πολιτικής αυτονομίας μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Υποστηρίζεται ότι, ενόψει πιθανών εξελίξεων στο Κυπριακό εντός του 2027, η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται με ηγεσία που θεωρείται «όμηρος».

Προοπτική λύσης εντός του 2027

Το δημοσίευμα καταλήγει επισημαίνοντας ότι πρέπει να κρατηθεί ως δεδομένη η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώξει λύση στο Κυπριακό –χωρίς όπλα και πολεμικές συγκρούσεις– εντός του επόμενου έτους. Μια τέτοια εξέλιξη, σημειώνεται, ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο την Κύπρο αλλά και τους πολιτικούς σχεδιασμούς της ελληνικής κυβέρνησης, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο φαίνεται να μεταβάλλονται ταχύτατα.











Συντονισμός με Parapolitika



Την ίδια ώρα αξίζει να σημειωθεί πως η ιστοσελίδα Parapolitica επικαλείται (και πάλι με ανώνυμο άρθρο) την στήλη Big Mouth διαδίδοντας φήμες περί δεύτερου βίντεο που καίει τον Χριστοδουλίδη και «παραίτηση που αχνοφαίνεται».



