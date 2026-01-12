Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες ο τουρκικός ισχυρισμός ότι η Ελλάδα «συζητά πρόταση του Ισραήλ για κοινή χρήση» του νησιού Μεγίστη (γνωστό ως Meis από την Τουρκία). Το θέμα έχει πυροδοτήσει σχόλια και αντιδράσεις γενικότερα για το σύμπλεγα νησιών του Καστελορίζου με τους Τουρκους να προβαίνουν σε απειλές κατά της Ελλάδας.



Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη είδηση σε αξιόπιστες διεθνείς ή ελληνικές/ισραηλινές ιστοσελίδες ότι κάτι τέτοιο ειπώθηκε, προτάθηκε ή συζητήθηκε επίσημα. Η μοναδική αναφορά που κυκλοφορεί προέρχεται από μια ανάρτηση στο Χ χωρίς επαλήθευση από έγκυρα μέσα ή επίσημες δηλώσεις.





Yunanistan’ın Meis Adasını İsrail ile birlikte kullanma konusunda İsrail’in teklifini düşündüğü iddia ediliyor. pic.twitter.com/8oUb0eb4uo — RUSEN || Press (@RusenPress) January 11, 2026

Σε αυτό το πλαίσιο Τούρκος δημοσιογράφος İbrahim Karagül υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει μεταφέρει ισραηλινά όπλα και στρατιωτικό προσωπικό σε νησιά του Αιγαίου, εγκαθιστώντας, όπως ισχυρίζεται, αποθήκες πυραύλων και στρατιωτικές βάσεις κοντά στα τουρκικά σύνορα. Προειδοποιεί ότι αν η Αθήνα επιχειρήσει αντίστοιχη κίνηση και στη Μεγίστη (Καστελλόριζο/Meis), η Τουρκία θα πρέπει να καταλάβει άμεσα το νησί, χωρίς δισταγμό. Καταλήγει απορρίπτοντας την επίκληση του διεθνούς δικαίου, δηλώνοντας ότι προέχει αποκλειστικά «το μέλλον της Τουρκίας».





Yunanistan;

Ege'deki adalara İsrail silahları ve İsrail askerleri taşıdı.

Sınırlarımıza İsrail füze depoları, askeri üsleri kurdu.



Eğer Atina;

Meis adasında da benzer bir girişimde bulunursa;



Türkiye derhal bu adaya derhal el koymalı.

Tereddütsüz...



Uluslararası hukuk… pic.twitter.com/CO9qNFjtAX — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) January 11, 2026







Παράλληλα ο αναλυτής Turan Oguz, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωση υποστηρίζει ότι «η Τουρκία θα κάνει κάτι για το νησί Μεσίγστη, είτε τους αρέσει είτε όχι», επικαλούμενος τον ισχυρισμό του Τραμπ για Γροιλανδια ότι, σε αντίθετη περίπτωση, «η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν το Καστελλόριζο».



Η ρητορική αυτή συνοδεύεται από ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, καθώς ο ίδιος σημειώνει πως «το γεγονός ότι αποβιβάστηκαν εκεί πριν από 2.000 χρόνια δεν σημαίνει ότι η γη τους ανήκει».







