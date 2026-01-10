«Με ένα video ΑΙ ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 ετών που ηγείται της ΝΔ.

Μεταξύ άλλων στην διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, στην διαχείριση της πανδημίας και το gov.gr, στη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούλιο του 2020, στην υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας με την Γαλλία, στην αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ και την ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, στις διπλές εκλογές του 2023, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στην δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, στην έναρξη της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και στις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τον Νοέμβριο του 2025».

«Και συνεχίζουμε» καταλήγει το βίντεο που ανάρτησε ο πρωθυπουργός.