Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) συζητήθηκε την Πέμπτη στη συνάντησή που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τόνι Μέρφι, και το Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Λευτέρη Χριστοφόρου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε τη σημασία του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, προσθέτοντας ότι «συζητάμε το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο αποτελεί τεράστια πρόκληση».

Συνέχισε λέγοντας ότι η συζήτηση για το ΠΔΠ είναι πάντα δύσκολη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «θα βρούμε τη συναίνεση». Επεσήμανε επίσης ότι «πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του έτους», σημειώνοντας ότι αυτή η προσέγγιση εκφράστηκε και από τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Το νέο ΠΔΠ πρέπει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ότι η Κύπρος, από την ένταξή της στην ΕΕ, έχει λάβει περισσότερα από €4 δισ. για έργα που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της Κύπρου.

Αναφερόμενος στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, σημείωσε ότι «πρέπει να βρούμε την ισορροπία», προσθέτοντας ότι «ως Προεδρία, τον Μάρτιο, θα έχουμε μια συζήτηση συμβούλων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο κ. Μέρφι έκανε λόγο για μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα που σχετίζονται με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Σημείωσε ότι η Κύπρος είναι πάνω από τον μέσο όρο όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσθέτοντας ότι η Κύπρος έχει απορροφήσει το 46% του περίπου €1 δισ. ευρώ, που αναλογεί στη χώρα, και ότι το ποσό πρέπει να απορροφηθεί μέχρι τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. «Υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί», σημείωσε.

«Ανυπομονούμε για το έργο που θα γίνει κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και ότι οι φάκελοι θα παραδοθούν σε πολύ προχωρημένο στάδιο για οριστικοποίηση», ανέφερε ο κ. Μέρφι. Αναφέροντας ως ενδεικτικό παράδειγμα τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, ύψους περίπου 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις και η συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών θα μπορέσουν να προχωρήσουν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας τους επόμενους έξι μήνες.



Πηγή: ΚΥΠΕ