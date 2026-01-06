Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων και ειδικότερα στην περιοχή Κεφάλι.

Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή φαίνεται ότι οι φλόγες πήραν γρήγορα έκταση.

Κατά πληροφορίες -που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί για την ώρα- ήδη έχουν καεί μια αποθήκη και ενδέχεται να επλήγη και το κοινοτικό γραφείο, με τη φωτιά να συνεχίζει να καίει δασική έκταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Πηγή: Cretalive