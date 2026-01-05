Μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) από τον Έλληνα δικηγόρο και πολιτικό Φαήλο Κρανιδιώτη έχει προκαλέσει πανικό στους τούρκους χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.



Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιανουαρίου, απεικονίζει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περικυκλωμένο από πράκτορες της αμερικανικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA), με τη λεζάντα "Next" – μια σαφής υπαινιγμός για πιθανή "σύλληψη" του Τούρκου ηγέτη, σε συνέχεια της σύλληψης του Μαδούρο της Βενεζουέλας.







Μέχρι στιγμής, η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει πάνω από 22 εκατομμύρια προβολές, 16.000 απαντήσεις και 4.600 quotes, με τα περισσότερα από αυτά να προέρχονται από τουρκικούς λογαριασμούς, Οι Τούρκοι χρήστες δεν άργησαν να αντεπιτεθούν, γεμίζοντας τα σχόλια με memes, βίντεο και μηνύματα που εκφράζουν οργή, ειρωνεία και αμυντική στάση. Πολλοί ερμήνευσαν την ανάρτηση ως απόπειρα "ψυχολογικού πολέμου" από ελληνικής πλευράς, με κάποιους να υπενθυμίζουν ιστορικά γεγονότα όπως η Μικρασιατική Καταστροφή ή η εισβολή στην Κύπρο το 1974.





Tayyip Erdoğan’ı sevmeyebilir, sert şekilde eleştirebiliriz. Nitekim ben icraatını eleştiriyorum.

Ayrıca ona hiçbir zaman oy vermemiş olabiliriz. Ancak kendisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makamında halkın oylarıyla oturmakta ve bu… pic.twitter.com/2YxleDFUik — Uğur Dündar (@ugurdundarTV) January 4, 2026