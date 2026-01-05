Παρουσιάστηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό. Η πρώτη παρουσίαση έγινε μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», που ξεκίνησε στην ΕΡΤ1 στις 19:00 κράτησε έως τις 22:00, δίνοντας στο κοινό την πρώτη του ολοκληρωμένη εικόνα για τις συμμετοχές που προκρίθηκαν.

Στην εκπομπή, το κοινό γνώρισε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, καθώς και το παρασκήνιο πίσω από κάθε πρόταση. Την παρουσίαση ανέλαβε η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, οι οποίοι σύστησαν τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, backstage στιγμές και μουσικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια της τρίωρης μετάδοσης παρουσιάζονται αποσπάσματα και των 28 τραγουδιών, ώστε να δοθεί μια πρώτη γεύση από το ύφος και τις μουσικές κατευθύνσεις των φετινών προτάσεων. Οι συμμετοχές αυτές θα διεκδικήσουν τελικά το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα φιλοξενηθεί η Eurovision 2026.

Οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

H σειρά εμφάνισης στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού

Α’ Ημιτελικός

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Ακύλας

5. Para – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι– Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Β’ Ημιτελικός

1. AGAPI – RIKKI

2. Back in the Game – GARVIN

3. Labyrinth – Mikay

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

5. Mad About It – D3lta

6. Αστείο – ZAF

7. No More Drama – KIANNA

8. You Are the Fire – Stella Kay

9. Anatello – TIANORA

10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia

11. Set Everything On Fire – BASILICA

12. Dark Side of the Moon – good job Nicky

13. Bulletproof – KOZA MOSTRA

14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers