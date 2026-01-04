Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα έχει προκύψει στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί αδύνατες οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια για αρκετή ώρα. Το ζήτημα αφορά τα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η βλάβη επηρεάζει όλες τις πτήσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον ελληνικό εναέριο χώρο, καθιστώντας τις διαδικασίες προσέγγισης και απογείωσης αδύνατες έως ότου λυθεί το τεχνικό πρόβλημα. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αποκατάσταση των ραδιοεπικοινωνιών, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

