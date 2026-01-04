Νεκρός κατέληξε τα ξημερώματα ένας 30χρονος στην Πάτρα, μετά από ανηλεή ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 δύο παρέες που διασκέδαζαν σε νυχτερινό μαγαζί, στο κέντρο της Πάτρας, παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή. Ετσι δεν άργησε να ξεκινήσει συμπλοκή και άγριος ξυλοδαρμός, με αποτέλεσμα 30χρονος της μιας παρέας να χτυπηθεί βάναυσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του είχαν καταφέρει χτυπήματα με καρέκλες στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα.

Τότε, συγγενικά πρόσωπα του 30χρονου που βρίσκονταν μαζί του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, μαζί με έναν ακόμη από την παρέα που είχε χτυπηθεί ελαφρύτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο μετέβησαν και μέλη της άλλης παρέας. Όμως λίγα λεπτά αργότερα ο 30χρονος εξέπνευσε!

Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των 3 δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας και γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα με τις έρευνες η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση.

