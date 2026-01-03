Χαλαρή έξοδος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς για τον πρωθυπουργό στον κινηματογράφο Αθήναιον

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε τον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή μαζί με τον γιο του

Την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή επέλεξε να παρακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, σε μια χαλαρή κινηματογραφική έξοδο.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στον κινηματογράφο Αθήναιον, στους Αμπελόκηπους, συνοδευόμενος από τον γιο του, Κωνσταντίνο, επιλέγοντας να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με μια πολιτιστική έξοδο. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του κινηματογράφου.

Η ταινία «Καποδίστριας», που αφηγείται τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο κοινό.

Η ανάρτηση του κινηματογράφου Αθήναιον