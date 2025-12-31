Ο Γιάννης Σμαραγδής αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, υπάρχει πρόταση από το Άγιο Όρος για αγιοκατάταξη του Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς –όπως μεταφέρθηκε στον ίδιο– ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας «έζησε και θυσιάστηκε ως άγιος». Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Καποδίστριας», που προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 25 Δεκεμβρίου, τόνισε ότι μέχρι σήμερα την έχουν παρακολουθήσει πάνω από 145.000 θεατές, επισημαίνοντας πως «ο Καποδίστριας είναι το πρόσωπο των ημερών».

Ο Σμαραγδής αναφέρθηκε εκτενώς στις δυσκολίες παραγωγής, καταγγέλλοντας ότι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) δεν χρηματοδότησε την ταινία όταν κατέθεσε το σενάριο. Υποστήριξε ότι επί υπουργίας Γιατρομανωλάκη, το ΔΣ του ΕΚΚ «καθοδηγήθηκε από παράγκες του Κολωνακίου» και ότι η χρηματοδοτική γραμμή ευνοούσε έργα με woke agenda, ενώ ταινίες «που μιλούσαν για πατρίδα ή εξύψωση του Έλληνα, κόβονταν».

Αντίθετα, εξήρε τη στάση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, λέγοντας ότι στήριξε το έργο «από την αρχή», ήταν παρούσα στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης και είδε το κοινό «να κλαίει στο τέλος της προβολής». Άσκησε επίσης αιχμηρή κριτική στην πολιτική τάξη, διερωτώμενος γιατί δεν είδαν την ταινία δημόσια, αποκαλύπτοντας ότι δύο πολιτικοί την παρακολούθησαν κρυφά.

Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι «ο λαός δεν είναι ηλίθιος ούτε υποχείριο», κατηγορώντας κύκλους ότι «θέλουν να καταργήσουν Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία», ενώ σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει μπει σε λάθος ποτάμι» και ότι ο Καποδίστριας αποτελεί «ευκαιρία να συναντήσει η χώρα τον ανώτερο εαυτό της». Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «όπως γεννήθηκε ένας Καποδίστριας χθες, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος στο μέλλον».