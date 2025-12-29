Η τουρκική κρατική τηλεόραση TRT World δημοσίευσε χθες ένα προπαγανδισιτκό βίντεο-ρεπορτάζ στο X με τίτλο «Investigation: Greece Shutting Down Turkish Schools», ισχυριζόμενη ότι η Ελλάδα κλείνει συστηματικά σχολεία της «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη, με αποτέλεσμα την «εξαφάνιση» πάνω από το 70% αυτών. Το ρεπορτάζ, που αναρτήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2025, παρουσιάζει την κατάσταση ως μέρος μιας «πολιτικής αφομοίωσης» από την ελληνική κυβέρνηση, βασιζόμενο σε μαρτυρίες ντόπιων και επίσημων Τούρκων αξιωματούχων

Το περιεχόμενο του ρεπορτάζ και η πηγή του που χρηματοδοτείται άμεσα από την τουρκική κυβέρνηση, είναι γνωστή για την προώθηση της επίσημης γραμμής της Άγκυρας σε διεθνή ζητήματα, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.



Στο συγκεκριμένο βίντεο, διάρκειας περίπου 2,5 λεπτών, αναφέρεται ότι από τα 210 μειονοτικά σχολεία που υπήρχαν πριν από 20 χρόνια, έχουν μείνει μόνο 83, αποδίδοντας τις κλεισίματα σε «πολιτικές αφομοίωσης» και όχι σε δημογραφικούς λόγους, όπως ισχυρίζεται η Αθήνα. Το ρεπορτάζ βασίζεται σε συνεντεύξεις με μέλη της μειονότητας και Τούρκους διπλωμάτες, ενώ παρουσιάζει δραματικές εικόνες εγκαταλελειμμένων σχολείων, ενισχύοντας μια εικόνα «θύματος» για την τουρκική πλευρά.

Στο ρεπορτάζ δεν αναφέρεται καν η ελληνική θέση, πέρα από μια σύντομη απόρριψη ως «δικαιολογία». Επιπλέον, ο όρος «τουρκικά σχολεία» χρησιμοποιείται επίμονα, ενώ η Συνθήκη της Λωζάνης (1923) αναφέρεται σε «μουσουλμανική μειονότητα» στη Θράκη, όχι εθνικά τουρκική – ένα σημείο που η Ελλάδα τονίζει για να αποφύγει εθνικιστικές ερμηνείες.





Ο λόγος που κλείνουν σχολεία



Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουν κλειστεί αρκετά μειονοτικά σχολεία στη Δυτική Θράκη. Σύμφωνα με στοιχεία από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, το κλείσιμο οφείλεται κυρίως σε χαμηλή εγγραφή μαθητών, λόγω δημογραφικής πτώσης, ένα πρόβλημα που πλήττει ολόκληρη την Ελλάδα, με 766 σχολεία να κλείνουν πανελλαδικά για το σχολικό έτος 2025-2026. Στη Θράκη, η μουσουλμανική μειονότητα (περίπου 120.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων Πομάκων και Ρομά) έχει δικαίωμα σε δίγλωσσα σχολεία (ελληνικά-τουρκικά), όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάνης. Ωστόσο, πολλοί γονείς προτιμούν τα γενικά ελληνικά σχολεία, με ποσοστό 65% σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων, λόγω καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης και λιγότερης θρησκευτικής εστίασης.