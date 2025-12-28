Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στο Γκύζη, όταν ένας 66χρονος άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι τη γυναίκα του στον λαιμό και έπεσε από την ταράτσα, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με ΕΚΑΒ σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στην οδό Λοκρίδος και κατέληξε σε τραγωδία με τον θάνατο του άνδρα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 14:05 και όταν έφτασε στο σημείο έμαθε από μαρτυρίες πως το ανδρόγυνο είχε έναν σοβαρό καβγά.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του καβγά στο υπόγειο διαμέρισμά τους, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα του στο λαιμό με μαχαίρι και στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διαμένουν, πέρασε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 66χρονος άφησε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι.

Πηγή: ΕΡΤ