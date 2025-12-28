Με την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια μπήκε ο επίλογος στην επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό τους, με τη νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει τη Δευτέρα να αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το πώς έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες που τους βρήκαν εγκλωβίστηκαν μέσα στον όγκο του χιονιού, με τον ακριβή εντοπισμό τους να γίνεται μέσα από συντεταγμένες που έδωσε το smartwatch ενός εκ των ορειβατών.

Διασώστης της ΕΜΑΚ, που βρισκόταν στην ομάδα που εντόπισε τις σορούς, μίλησε στο Mega, αναφέροντας ότι δεν αποκλείεται οι τέσσερις ορειβάτες να έχασαν τη ζωή τους από ασφυκτικό θάνατο. «Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι από χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατός τους να είναι ήταν ασφυκτικός», ανέφερε διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης: Επίλογος στην τραγωδία: Ανασύρθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια

«Έφυγαν ουσιαστικά έτσι όπως, να πω, … τους άρεσε» λέει φίλος των ορειβατών

Την ίδια ώρα, ο πέμπτος της παρέας των ορειβατών, που δεν πήγε μαζί τους λόγω φόρτου εργασίας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

«Ξέραμε πραγματικά πόσα καλά παιδιά ήταν, πόσο φιλικοί ήταν με τους υπόλοιπους, πόσο απλόχερα έδιναν τα πάντα, ό,τι είχαν γύρω τους, το χαμόγελό τους», είπε αρχικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Όπως ανέφερε «λόγω φόρτου εργασίας δεν θα μπορούσα να βρεθώ μες στις γιορτές εδώ στο βουνό»

«Κάλεσα να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά την ημέρα αυτή. Δεν υπήρχε σήμα για πολλές φορές που κάλεσα και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζήτησης των παιδιών», συνέχισε.

«Έφυγαν ουσιαστικά έτσι όπως, να πω, … τους άρεσε. Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών», πρόσθεσε

Πηγή: iefimerida